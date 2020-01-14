В Бурятии на пожаре сгорели два трактора

Еще один автомобиль поврежден

Один из автомобилей местные жители успели выкатить из гаража, правда, огонь успел повредить его кабину. Оставшиеся в строении два трактора сгорели.







13 января в улусе Улзыто Кижингинского района Бурятии произошел пожар в гараже. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны строение, в котором находилась техника, полностью горело.Причиной пожара предположительно послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС