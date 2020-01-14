В Бурятии на пожаре сгорели два трактора

13 января в улусе Улзыто Кижингинского района Бурятии произошел пожар в гараже. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны строение, в котором находилась техника, полностью горело.
Один из автомобилей местные жители успели выкатить из гаража, правда, огонь успел повредить его кабину. Оставшиеся в строении два трактора сгорели.
Причиной пожара предположительно послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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