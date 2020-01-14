Пострадавший на пожаре житель Улан-Удэ скончался в машине скорой

Сегодня утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Амбулаторная в Улан-Удэ.
За полчаса огнеборцы ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. Из дома пожарные эвакуировали мужчину, находящегося в бессознательном состоянии. Однако спасти его не удалось – он умер в машине скорой помощи.
Предварительно причиной возгорания стало неправильное устройство печи. В настоящее время на месте происшествия работают эксперты пожарной лаборатории, сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: «Номер один»
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