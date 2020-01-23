В Бурятии агрессивный сельчанин за месяц жестоко избил двух женщин

Одна из них скончалась от полученных травм





В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в избиении двух женщин.

Как сообщили в Верховном суде Бурятии, пьяный мужчина в ходе ссоры жестоко избил женщину, нанеся ей множество ударов руками и ногами по голове и телу. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. При этом ранее, в том же месяце, сельчанин также в ходе ссоры избил еще одну женщину. От полученных травм она скончалась.Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии особого режима.Фото: pixabay.com