В Бурятии агрессивный сельчанин за месяц жестоко избил двух женщин

В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в избиении двух женщин.
Как сообщили в Верховном суде Бурятии, пьяный мужчина в ходе ссоры жестоко избил женщину, нанеся ей множество ударов руками и ногами по голове и телу. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. При этом ранее, в том же месяце, сельчанин также в ходе ссоры избил еще одну женщину. От полученных травм она скончалась.
Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии особого режима.
Фото: pixabay.com
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