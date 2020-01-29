В Улан-Удэ студент получил судимость за ложь

Парень пытался обмануть суд, чтобы выгородить брата





19-летний студент БГУ выступал в качестве свидетеля на заседании Улан-Удэнского гарнизонного военного суда по делу, в котором обвиняемым был его сводный брат Мухин (фамилия изменена). Ему вменяли в вину, что он управлял автомобилем в алкогольном опьянении.

На суде студент дал подписку о том, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Парень решил выгородить брата и сказал, будто за рулем вместо подсудимого был он сам. По его словам, в тот день Мухин позвонил ему из питейного заведения и попросил забрать. Студент сел в свою машину и поехал по адресу. На обратной дороге автомобиль остановили сотрудники ГИБДД.По лже-версии братьев, представленной на заседании военного суда, выходило, что сотрудники неправомерно привлекли к уголовной ответственности Мухина, который был пьян и сидел на пассажирском сиденье, хотя за рулем находился трезвый студент. Конечно, версия братьев рассыпалась, дело Мухина закончилось обвинительным приговором со штрафом в 250 тысяч рублей и лишением прав на 2,5 года.Студент-свидетель тоже попал под уголовную ответственность. Ему было предъявлено обвинение по статье «Заведомо ложные показания». Свою вину парень признал.- Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, - сообщила помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.Приговор не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com