В Бурятии на месте гибели Галины Бурчевской провели следственный эксперимент

Возможно, в ближайшее время появятся новые данные о резонансном преступлении



В Бурятии продолжается расследование резонансного ДТП с участием джипа вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова. 27 января на месте гибели 17-летней Галины Бурчевской прошел следственный эксперимент. Об этом на своем ютьюб-канале сообшил блогер Дмитрий Баиров. Он лично прибыл на место эксперимента, однако вел съемку только издалека, так как подъезды к месту его проведения перекрыли правоохранители.

Напомним, 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова, который также мог находиться за рулем джипа.



17 января стало известно, что «Единая Россия»



Фото: скриншот видео Дмитрия Баирова Напомним, 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова, который также мог находиться за рулем джипа.17 января стало известно, что «Единая Россия» исключила из партии Баира Жамбалова и сняла его с должности секретаря Бурятского регионального отделения. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Генсовета партии.Фото: скриншот видео Дмитрия Баирова