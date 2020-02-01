В Бурятии в ДТП погиб трехлетний малыш

Ранены двое подростков их родители

Вчера в 17.50 водитель автомобиля «Nissan Serena», следуя по автодороге «Чита-Романовка-Улан-Удэ» со стороны города Читы, в 5 км от села Романовка не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.В результате ДТП пострадали 36-летний водитель и четыре пассажира автомобиля: 35-летняя супруга водителя и трое их сыновей 14, 12 и 3 лет. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Младший ребенок скончался от полученных травм в медучреждении. По предварительной информации, малыш находился в детском кресле. Было ли удерживающее устройство закреплено должным образом – будет установлено в ходе проверки.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, - сообщают в пресс-службе МВД по РБ,Фото: пресс-служба МВД по РБ.