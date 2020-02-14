В Бурятии на Байкале произошло землетрясение

Эпицентр находился в 60 километрах северо-западнее поселка Улюн





Сегодня ночью в Северо-Байкальском районе зарегистрировано землетрясение магнитудой в эпицентре 4,4. Эпицентр находился в 60 километрах северо-западнее поселка Улюн Баргузинского района, на акватории озера Байкал, сообщили в МЧС Бурятии.

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, в поселке Улюн точки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, движение по автодорогам не нарушалось.Напомним, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.Фото: «Номер один»