В Улан-Удэ продавец магазина присвоил полмиллиона рублей

Все похищенные деньги он проиграл в букмекерской конторе





В Улан-Удэ продавец одной из федеральных сетей по продаже техники получил срок за то, что прикарманил 457 тыс. рублей из кассы магазина. Молодой человек признался, что тратил деньги на ставки в букмекерской конторе.

25-летний парень проработал в сети почти год, когда его перевели в один из крупных торговых центров города. Уже тогда он увлекся игрой в букмекерской конторе. Все свои деньги спускал на спортивные ставки. Чтобы отыграться, молодой человек решил позаимствовать деньги на рабочем месте.Всего за три дня он присвоил 457 тыс. рублей: 60 тысяч «безнала» перевел на свой электронный «киви-кошелек», еще 415 тысяч забрал наличными из рабочего сейфа. Чтобы скрыть пропажу столь крупной суммы денег, продавец отказался от инкассации.Исчезновение почти полмиллиона рублей обнаружила директор магазина, она сразу же позвонила продавцу, которого к тому моменту уже перевели в другой салон. Тот сказал, что взял деньги, потому что у него проблемы. Парень пообещал вернуть всю сумму, и она не стала говорить о происшествии территориальному директору сети. Однако когда продавец в срок не отдал деньги, ей пришлось доложить о недостаче.Свою вину парень признал полностью и извинился перед коллегами. Родители помогли ему возместить причиненный магазину ущерб.- Суд признал молодого человека виновным по статье «Присвоение или растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.Фото: pixabay.com