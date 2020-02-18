В Улан-Удэ из-за аварии министерство промышленности осталось без воды

Также под отключение попали жилые дома, детский сад и «Бурятэнерго»





В связи с аварийно-восстановительными работами по замене задвижки диаметром 200 мм на проспекте 50-летия Октября сегодня с 10 до 17 часов прекращена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в районе Элеватора.

Как сообщили в МУП «Водоканал», под отключение воды попали жилые дома по следующим адресам:- пр. 50-летия Октября 15, 17, 19, 21, 14, 26, 30, 32- ул. Красноармейская, 37- ул. Пушкина, 4- ул. Чертенкова, 1, 2, 6, 8- ул. Х. Намсараева 2, 2б, 2в, 4, 6, 8, 30- ул. Рылеева 3Также без воды остались магазин «Абсолют», ЕИРЦ, «Бурятэнерго», гимназия №14, детский сад «Огонек» и министерство промышленности и торговли Бурятии.Фото: pixabay.com