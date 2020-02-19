В полицейском участке в Улан-Удэ подозреваемому сломали грудину

Инцидент случился в том же отделе, где умер Никита Кобелев





В Бурятии, после того как суд приговорил пятерых полицейских по факту смерти 17-летнего Никиты Кобелева, казалось, что подобное не повторится. Однако, как показывает недавняя, практически аналогичная история 49-летнего улан-удэнца Николая Фролова, ничего, по сути, не поменялось. Избиения продолжаются.



49-летнего рабочего Николая Фролова полицейские схватили по доносу двух его знакомых. Те попались на поджоге киоска в Прибайкальском районе. Дело так себе, но его решили развернуть до крупных масштабов, естественно, с организатором. На его роль определили знакомого поджигателей - Николая Фролова. Последний ранее судим за кражу и грабеж, но десять лет назад отошел от криминала. Однако для нынешней правоохранительной системы отбывшие сроки люди - благодатный материал для статистики раскрываемости.Схема обычная. Есть показания - нужно признание. Руки за спину - в наручники, на голову - полиэтиленовый пакет или противогаз. Перекрывается воздух, и моделируется ситуация клинической смерти. Большинство граждан после подобных пыток готовы либо оболгать себя и других, либо умирают, как в случае с улан-удэнским подростком Никитой Кобелевым, скончавшимся в оперативно-розыскной части - 2 (ОРЧ-2) на ул. Ключевской, 21А в Улан-Удэ.Однако в ситуации с Фроловым, которого 12 декабря 2019 года допрашивали по той же схеме и в той же ОРЧ-2, ситуация осложнилась: мужчина признаваться не захотел, что, видимо, вывело полицейских из себя. Фролову, судя по обнаруженным у него повреждениям, начали наносить многочисленные удары по телу и сломали грудину.- Я помню, как мне перекрывали кислород, но сам момент, когда сломали грудину, уже нет, - рассказывает Николай Фролов. - Был без сознания, очнулся от сильной боли в груди.Видимо, испугавшись, оперативники повезли Николая Фролова в Октябрьский суд. Там опер Муравьев написал рапорт, что Фролов в участке якобы ругался и даже схватил его за одежду. В результате полицейские испытали тяжелые моральные страдания и были вынуждены надеть на него наручники. Пришлось им бежать в суд за защитой.Трудно поверить, что худой и немолодой уже Николай Фролов оказал какое-либо сопротивление нескольким молодым, здоровым и вооруженным оперативникам. Однако в суде никто ни во что вникать не стал, Фролова автоматически оштрафовали на 1 тыс. рублей. Оперативники, видимо, понадеялись, что листок судебного постановления прикроет их в случае проблем.А они возникли. Ведь родственники Фролова обратились за помощью к известному адвокату Алексею Живоденко, который осмотрел подзащитного и добился его освидетельствования в медсанчасти №3 ФСИН России. Там сделали рентген и выдали заключение: «Перелом рукоятки грудины со смещением». Освидетельствование также показало гематомы грудной клетки. Фролова выпустили под домашний арест. Причем, как сообщил Алексей Живоденко, заявление о применении пыток в отношении его подзащитного сотрудниками полиции подано в Следственный комитет еще полтора месяца назад. Однако пока особых телодвижений в СК не наблюдается.- Я не могу комментировать обстоятельства уголовного дела по делу о киосках, но напомню, что пытки в России запрещены, - заявил адвокат. - И каждому факту злоупотреблений со стороны сотрудников полиции должна быть дана правовая оценка.Николай Фролов до сих пор страдает от сильных болей после жесточайшего допроса, здоровье серьезно подорвано, работать он не может. И его случай не исключение. 30 января 2020 года СМИ сообщили о том, как очередной житель Бурятии оказался в больнице после общения с полицейскими. Алексей работал водителем у местного бизнесмена и проходил свидетелем по уголовному делу о незаконных рубках.Его допросили во все той же ОРЧ-2 на ул. Ключевской, где требовали дать нужные показания. На следующий день парень попал в Иволгинскую больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма». А два года назад «Номер один» выпустил материал о директоре улан-удэнской фирмы «Бурятмет» Сергее Савинском, обвиненном в убийстве знакомого, тоже бизнесмена. Савинского привезли в Улан-Удэ, в ОРЧ-2.Как заявил он позже на суде, его завернули в одеяло, надели противогаз, перекрыли воздух. И вынудили «признаться» в том, что он якобы убил своего приятеля с целью наживы. Савинского осудили на 12 лет, хотя в реальности есть масса свидетельств о его непричастности к убийству.К сожалению, признание, как и в годы сталинских репрессий заявлял прокурор Вышинский, для судов является «царицей доказательств». По статистике правозащитного проекта «Зона права», уголовные дела по обращениям граждан с жалобами на пытки и насилие со стороны полицейских заводят только в 5% случаев. Можно только надеяться, что случай с Николаем Фроловым увеличит статистику заведенных по фактам пыток уголовных дел.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»