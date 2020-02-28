В Бурятии таксист, сделавший ребенка инвалидом, остался на свободе

Правозащитники возмущены мягкостью наказания







27 февраля судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятия оставила в силе приговор Северобайкальского городского суда в отношении таксиста, по вине которого 10-летний мальчик стал инвалидом. Правозащитники возмущены мягкостью наказания, сообщает Фонд поддержки пострадавших от преступлений.

Напомним, 27 ноября 2019 года Северобайкальский городской суд Бурятии приговорил таксиста, сбившего в поселке Новый Уоян 10-летнего Максима, к ограничению свободы сроком на 2 года и 3 месяца. Водителю было запрещено садиться за руль в ближайшие 2,5 года, выходить из квартиры в определенное время суток, выезжать за пределы города, изменять место жительство, участвовать в массовых мероприятиях. Приговор исключительно мягкий, учитывая, что преступник работал в службе такси, не имея водительских прав, а сбитый им ребёнок чудом выжил, получил множественные переломы черепа, костей позвоночника и таза, пережил несколько многочасовых операций. У Максима тяжелейшее состояние здоровья и требуется длительная реабилитация.Правозащитники считают, что чудовищен не только приговор, но и решение суда отказать потерпевшей стороне в участии в процессе, который проходил в Северобайкальске с помощью видеоконференцсвязи из Москвы, где мама мальчика находилась вместе с ним в медицинском центре доктора Рошаля во время тяжелейших операций. Суд сделал так, как ему удобно, фактически поставив мать перед выбором – уезжай из Москвы и участвуй в процессе или заботься о здоровье сына.По мнению правозащитников, а так же адвоката семьи, эксперта Фонда поддержки пострадавших от преступлений Максима Пешкова, приговор Себеробайкальского суда по делу Титова необоснован и незаконен. Постановление суда было обжаловано в высшестоящей инстанции.27 февраля апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Бурятии приговор Северобайкальского городского суда в отношении таксиста был оставлен без изменения, а жалоба потерпевших без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу.«Мы категорически не согласны с судебным решением и будем подавать кассационную жалобу в 8-ой кассационный суд общей юрисдикции», — заявил адвокат Максим Пешков. – «Закон прямо говорит о том, что потерпевший имеет полное право участвовать в судебном заседании вместе со своим представителем. Участие представителя не лишает потерпевшего права на самостоятельное участие в процессе. Повторюсь – эти нормы прямо прописаны в законе. Но именно это право и было грубо нарушено Северобайкальским судом».В ходе судебного заседания Максим Пешков попросил приобщить к материалам дела заключение уполномоченного по правам ребенка в Бурятии. Исполняющая обязанности детского омбудсмена Татьяна Вежевич считает, что права ребенка были нарушены судом, а приговор таксисту чрезмерно мягкий и не отвечает целям и задачам уголовного судопроизводства.«Вызывает удивление позиция прокуратуры», — особо отметил Максим Пешков. – «По совершенно непонятным причинам государственное обвинение просило суд отказать в удовлетворении жалобы потерпевших, а так же возражало против приобщения к материалам дела обращения Уполномоченного по правам ребенка в Бурятии. При этом, при рассмотрении дела в суде первой инстанции ходатайство потерпевшей стороны об организации участия в суде законного представителя с помощью видеоконференцсвязи гособвинение всячески поддерживало. В апелляции позиция прокуратуры резко поменялась. Из этого следует, что государство, а именно позицию государства в суде представляет прокуратура, возражает против соблюдения законных прав потерпевших. Каким-то образом государству будет нанесен вред, если мама искалеченного преступником мальчика, проходящего лечение, примет участие в суде с помощью видеоконференцсвязи. И приобщение заключения Уполномоченного по правам ребенка так же не отвечает интересам государственного обвинения».Фото: «Номер один»