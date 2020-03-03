Иркутский чиновник в ходе задержания подавился съеденной уликой
Момент поедания вещьдока попал на видео
Следственный комитет Иркутской области опубликовал видео задержания заместителя главы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева. На опубликованных кадрах видно, как чиновник, когда к нему зашли силовики, схватил со стола бумагу и начал ее жевать. В процессе поедания улики Владимир Журавлев давится, тогда на помощь к нему приходит один из оперативников, который стучит чиновнику по спине.
Как сообщили ТАСС в Следственном комитете, Журавлев съел небольшую бумажку, на которой были записаны какие-то цифры.
Напомним, Владимира Журавлева, а также других должностных лиц управления подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
По данным следствия, 28 февраля заместитель руководителя управления получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.
Владимир Журавлев задержан и по решению суда заключен под стражу.
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