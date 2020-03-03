Иркутский чиновник в ходе задержания подавился съеденной уликой

Момент поедания вещьдока попал на видео







Следственный комитет Иркутской области опубликовал видео задержания заместителя главы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева. На опубликованных кадрах видно, как чиновник, когда к нему зашли силовики, схватил со стола бумагу и начал ее жевать. В процессе поедания улики Владимир Журавлев давится, тогда на помощь к нему приходит один из оперативников, который стучит чиновнику по спине.







