В Улан-Удэ осудили мошенницу, обманувшую горожан на десятки миллионов

Один из «кинутых» ею улан-удэнцев свел счеты с жизнью



Пять лет колонии общего режима и требование вернуть пострадавшим деньги, полученные мошенническим путем, – такой приговор озвучен 23 марта в Советском суде города Улан-Удэ в отношении 31-летней Анны Курдюмовой (фамилия изменена). Мошенница взята под стражу в зале суда.

Напомним, мы уже писали про улан-удэнку, поставившую



Общая сумма денег, вытянутая мошенницей у населения, по предварительным данным, переваливает за 100 млн рублей. Несколько лет назад на Курдюмову было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в полицию потянулись десятки пострадавших, но даже в этот момент мошенница продолжала «кидать» людей. Из-за чего у многих жертв аферистки появились предположения о том, что преступница имеет связи в правоохранительных органах. Более того, один из пострадавших – Евгений - узнал о том, что она находилась под госзащитой.



- Вы представляете? Преступник под госзащитой. Я когда этот документ увидел, был в шоке. Даже работники правоохранительных органов и судьи были удивлены и признались, что ни разу не видели в практике такого, чтобы обвиняемая была под госзащитой, - рассказывал нашему изданию Евгений.



Как выяснилось впоследствии, для каждой будущей жертвы у Курдюмовой была заготовлена своя эксклюзивная история. Для одних она выступала бывшим следователем с большими связями, другим рассказывала про друзей в Службе судебных приставов, которые могут продать ей недвижимость за копейки. Для третьих была сотрудником банка или просто… пациенткой. Ведь было и такое, что Курдюмова ложилась в больницу с целью найти там жертв. В списке обманутых аферисткой числятся и два медика, к которым «больная» втерлась в доверие и обобрала до нитки. В том числе женщину, копившую средства на операцию для тяжелобольного ребенка. В списке жертв есть и инвалиды, и даже крестная ее собственного ребенка.



Информация о масштабной афере дошла и до главы республики.



- Глава Бурятии встречался с пострадавшими в ходе личного приема граждан. Об обстоятельствах дела Алексей Цыденов проинформировал прокурора республики. Данный вопрос находится под пристальным вниманием, - сообщал нам пресс-секретарь главы Алексей Фишев.



Расследование в отношении первой волны пострадавших (девять человек) затянулось и длилось три года. Общая сумма ущерба – более 40 млн рублей. Суд постановил в зале суда взять под стражу мошенницу. Ближайшие пять лет она проведет в колонии общего режима. Кроме того, постановлено возместить материальный ущерб всем пострадавшим.



Приговором суда пострадавшие остались довольны.



- Сначала расследование, можно сказать, вообще не велось. Следователи постоянно менялись. Поэтому все и затянулось на три года. Пока за дело не взялся следователь Олег Жамбалов. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы все довольны решением суда, - поделился с нами один из пострадавших.



К слову, среди прочих на суде прозвучало и имя Дмитрия Богидаева, о чьей трагичной судьбе мы также писали. Журналист «Номер один» был одним из последних, с кем общался накануне своей смерти улан-удэнец.



- И вроде схема несложная. Не знаю, почему мы повелись. Надо иметь такой дар, чтобы двумя словами притянуть к себе человека. У нее есть дар внушения. Сначала она привезла мне айфоны по низкой цене. Как потом оказалось, у моих же друзей в других магазинах покупала по полной стоимости, а потом за полцены мне продавала.



Обрадованный выгодными сделками бизнесмен делал новые заказы. Пока однажды Курдюмова, забрав у него 2,5 млн рублей, взамен ничего не отдала. Большая часть денег были чужими, и вскоре с Дмитрия стали требовать возврата своих кровных.



- Было такое, что меня даже похищали. Избивали. Потом меня вызволил кое-как адвокат с полицейскими. Приезжали и к моим родителям, стреляли в их дверь, угрожали жене. И хотя я все делаю, чтобы вернуть эти деньги людям, мне приходится сейчас скрываться. Даже работать нормально не дают. Мне осталось вернуть еще 500 тысяч.



Мы разговаривали с Дмитрием 25 мая 2019 года. На следующий день его не стало. Дмитрий добровольно ушел из жизни. Перед смертью он написал записку, адресованную своей любимой, в которой просил прощения за свой поступок. Супруга погибшего призналась нам, что считает именно Курдюмову виновницей страшного несчастья в их семье.



Дело по возмещению ущерба Дмитрию Богидаеву судьей выведено в отдельное судопроизводство, поскольку непонятно, кому Курдюмова будет возмещать ущерб. Представители погибшего мужчины на суд не явились.



Отметим, обманутые горожане до последнего подозревали, что мошенницу отпустят на свободу, дав ей условный срок со ссылкой на то, что у женщины есть трое малолетних детей и отсутствие судимости. Однако суд решил, что «для восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения новых преступлений» нужно наказание именно в виде реального лишения свободы. Что касается детей, то они судом переданы под опеку их родного отца и прочих родственников.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Тем временем вышеупомянутый приговор касается только первой волны пострадавших. В ближайшее время в суд будет передано еще одно дело, где речь пойдет уже о других пострадавших. В их числе и улан-удэнец Василий Осадчий, который отдал аферистке более 20 млн рублей.



Таким образом, не исключено, что срок лишения свободы для мошенницы будет продлен еще на несколько лет.



Василиса Шишкина, «Номер один»

Фото: vk.com Напомним, мы уже писали про улан-удэнку, поставившую на поток массовый обман горожан . Курдюмовой не было даже 30 лет, когда она начала «кидать на деньги» военнослужащих, бизнесменов, медиков, «качков», бандитов и даже инвалидов.Общая сумма денег, вытянутая мошенницей у населения, по предварительным данным, переваливает за 100 млн рублей. Несколько лет назад на Курдюмову было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в полицию потянулись десятки пострадавших, но даже в этот момент мошенница продолжала «кидать» людей. Из-за чего у многих жертв аферистки появились предположения о том, что преступница имеет связи в правоохранительных органах. Более того, один из пострадавших – Евгений - узнал о том, что она находилась под госзащитой.- Вы представляете? Преступник под госзащитой. Я когда этот документ увидел, был в шоке. Даже работники правоохранительных органов и судьи были удивлены и признались, что ни разу не видели в практике такого, чтобы обвиняемая была под госзащитой, - рассказывал нашему изданию Евгений.Как выяснилось впоследствии, для каждой будущей жертвы у Курдюмовой была заготовлена своя эксклюзивная история. Для одних она выступала бывшим следователем с большими связями, другим рассказывала про друзей в Службе судебных приставов, которые могут продать ей недвижимость за копейки. Для третьих была сотрудником банка или просто… пациенткой. Ведь было и такое, что Курдюмова ложилась в больницу с целью найти там жертв. В списке обманутых аферисткой числятся и два медика, к которым «больная» втерлась в доверие и обобрала до нитки. В том числе женщину, копившую средства на операцию для тяжелобольного ребенка. В списке жертв есть и инвалиды, и даже крестная ее собственного ребенка.Информация о масштабной афере дошла и до главы республики.- Глава Бурятии встречался с пострадавшими в ходе личного приема граждан. Об обстоятельствах дела Алексей Цыденов проинформировал прокурора республики. Данный вопрос находится под пристальным вниманием, - сообщал нам пресс-секретарь главы Алексей Фишев.Расследование в отношении первой волны пострадавших (девять человек) затянулось и длилось три года. Общая сумма ущерба – более 40 млн рублей. Суд постановил в зале суда взять под стражу мошенницу. Ближайшие пять лет она проведет в колонии общего режима. Кроме того, постановлено возместить материальный ущерб всем пострадавшим.Приговором суда пострадавшие остались довольны.- Сначала расследование, можно сказать, вообще не велось. Следователи постоянно менялись. Поэтому все и затянулось на три года. Пока за дело не взялся следователь Олег Жамбалов. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы все довольны решением суда, - поделился с нами один из пострадавших.К слову, среди прочих на суде прозвучало и имя Дмитрия Богидаева, о чьей трагичной судьбе мы также писали. Журналист «Номер один» был одним из последних, с кем общался накануне своей смерти улан-удэнец.- И вроде схема несложная. Не знаю, почему мы повелись. Надо иметь такой дар, чтобы двумя словами притянуть к себе человека. У нее есть дар внушения. Сначала она привезла мне айфоны по низкой цене. Как потом оказалось, у моих же друзей в других магазинах покупала по полной стоимости, а потом за полцены мне продавала.Обрадованный выгодными сделками бизнесмен делал новые заказы. Пока однажды Курдюмова, забрав у него 2,5 млн рублей, взамен ничего не отдала. Большая часть денег были чужими, и вскоре с Дмитрия стали требовать возврата своих кровных.- Было такое, что меня даже похищали. Избивали. Потом меня вызволил кое-как адвокат с полицейскими. Приезжали и к моим родителям, стреляли в их дверь, угрожали жене. И хотя я все делаю, чтобы вернуть эти деньги людям, мне приходится сейчас скрываться. Даже работать нормально не дают. Мне осталось вернуть еще 500 тысяч.Мы разговаривали с Дмитрием 25 мая 2019 года. На следующий день его не стало. Дмитрий добровольно ушел из жизни. Перед смертью он написал записку, адресованную своей любимой, в которой просил прощения за свой поступок. Супруга погибшего призналась нам, что считает именно Курдюмову виновницей страшного несчастья в их семье.Дело по возмещению ущерба Дмитрию Богидаеву судьей выведено в отдельное судопроизводство, поскольку непонятно, кому Курдюмова будет возмещать ущерб. Представители погибшего мужчины на суд не явились.Отметим, обманутые горожане до последнего подозревали, что мошенницу отпустят на свободу, дав ей условный срок со ссылкой на то, что у женщины есть трое малолетних детей и отсутствие судимости. Однако суд решил, что «для восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения новых преступлений» нужно наказание именно в виде реального лишения свободы. Что касается детей, то они судом переданы под опеку их родного отца и прочих родственников.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.Тем временем вышеупомянутый приговор касается только первой волны пострадавших. В ближайшее время в суд будет передано еще одно дело, где речь пойдет уже о других пострадавших. В их числе и улан-удэнец Василий Осадчий, который отдал аферистке более 20 млн рублей.Таким образом, не исключено, что срок лишения свободы для мошенницы будет продлен еще на несколько лет.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: vk.com