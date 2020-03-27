В Бурятии заведующая детсадом присвоила себе зарплату сторожа

На это место она фиктивно устроила свою знакомую





В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заведующей одного из детских садов Тункинского района. Женщина подозревается по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием служебного положения).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, летом 2019 года заведующая детсадом издала фиктивный приказ о временном трудоустройстве своей знакомой на должность сторожа. Достоверно зная, что женщина не работала, заведующая утвердила табели учета рабочего времени за июль и август 2019 года и передала их в централизованную бухгалтерию районного управления образования для оплаты. Полученной зарплатой злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Фото: «Номер один»