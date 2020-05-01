На одной из улиц Улан-Удэ образовалась дыра

Обвалился свод канализационного коллектора







Вечером 30 апреля на ул. Нищенко в Улан-Удэ произошел провал грунта, в асфальте на проезжей части образовалась дыра. Причиной провала стала авария на канализационном коллекторе.

Сейчас на месте работают бригады МУП «Водоканал», которые устраняют последствия аварии.











Фото и видео: Жаргал Цыбиков