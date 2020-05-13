13.05.2020
Жительница Бурятии зарезала подругу и ушла спать

Жительница Бурятии зарезала подругу и ушла спать

Из-за чего произошла ссора, сейчас выясняется

Утром 30 апреля в одном из сел Джидинского района в собственном доме сыщики обнаружили мертвой 44-летнюю женщину. На ее теле эксперт зафиксировал одно колото-резаное ранение в левой надключичной области.

По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В этот же день по подозрению в совершении этого преступления полиция задержала односельчанку убитой.

На допросе подозреваемая пояснила, что вечером 29 апреля они с погибшей выпивали. За столом на почве выпитого женщины поругались, да так, что одна схватила нож и ударила другую. Раненая скончалась на месте, а нападавшая ушла спать.

Утром, проснувшись, она увидела знакомую на полу  и обратилась к соседке, которая и вызвала полицию.

- Из-за чего произошла ссора, сейчас выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщил следователь Джидинского МСО СУ СКР по Бурятии Эрдэм Цыбденов.  

35-летняя обвиняемая частично признает свою вину, говорит, что убивать знакомую не хотела. По решению суда она изолирована от общества на период следствия.

Фото: «Номер один»
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