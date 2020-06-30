Пьяный житель Бурятии сломал шею, прыгнув в озеро с трамплина

Травма оказалась смертельной





Вечером 29 июня возле одного из домов в селе Гашей в люльке мотоцикла было обнаружено тело 34-летнего местного жителя. В ходе судебно-медицинского исследования выяснилось, что он умер от вывиха шейного позвонка и травмы спинного мозга.

Подробности смерти сельчанина сообщили в Следственном комитете Бурятии. По предварительным данным, днем 29 июня компания приятелей на мотоцикле приехала на берег водоема, расположенного возле села Гашей, где они стали употреблять спиртное и купаться. Через некоторое время один из мужчин, который был уже пьян, забрался на трамплин, изготовленный из деревянной доски и укрепленной у берега, раскачался и прыгнул в воду вниз головой.Прыжок у пьяного мужчины вышел неудачным: он приземлился в водоем вблизи от берега и при погружении с силой ударился головой о дно, глубина которого в этом месте едва достигала метра. Друзья уложили пострадавшего в люльку мотоцикла и повезли в деревню, но по пути мужчина скончался от полученных повреждений.В настоящее время по данному факту проводятся доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.Фото: Следственный комитет Бурятии