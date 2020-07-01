В Бурятии страшный пожар уничтожил жилой дом

Соседние дома удалось спасти от огня







Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в селе Куготы Мухоршибирского района. На место выехали огнеборцы сразу двух пожарных частей - из сел Гашей и Мухоршибирь.





На момент прибытия пожарных горели жилой дом и надворные постройки на площади 200 м.кв. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения пожара на соседние дома и постройки.







Несмотря на то, что ближайший дом был на расстоянии 15 метров, искры от пожара долетали до него. Пожарные подали стволы на защиту жилого дома и на тушение пожара, помощь также оказывали местные жители.







Остановить распространение огня удалось через час после прибытия огнеборцев, спустя еще полтора часа пожар был ликвидирован.







Огонь уничтожил жилой дом, баню и две надворные постройки, остальные строения и дома пожарным удалось спасти.





