Мошенники обманули пожилую жительницу Улан-Удэ почти на миллион рублей

Пенсионерка лишилась своих сбережений и теперь должна по кредитам





30 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 69-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что финансовым учреждением зафиксированы попытки списания денег с ее счета. Для сохранения сбережений он порекомендовал перевести их на резервный счет.



Также звонивший уведомил, что на имя женщины оформлены кредиты. Чтобы «мошенники не успели поживиться кредитными средствами», «сотрудник банка» посоветовал проехать в ближайший банкомат и выполнить ряд операций. Доверившись собеседнику и проследовав его инструкции, женщина лишилась в общей сумме около 780 тысяч рублей (собственных накоплений и оформленных во время разговора кредитных средств).



Как сообщили в МВД Бурятии, жертвами подобного обмана за прошедшие сутки стали еще трое горожанок в возрасте от 33 до 68 лет. У них мошенниками похищено от 13,5 до 96 тысяч рублей.



Также на уловку злоумышленников попалась 34-летняя улан-удэнка, продававшая планшет на одном из популярных сайтов. Чтобы получить оплату за устройство, она прошла по направленной потенциальной покупательницей интернет-ссылке. По требуемой форме гражданка ввела свои данные, а также номер и защитный код банковской карты, в результате чего с ее счета списались более 13,5 тысяч рублей.



В полиции отметили, что в большинстве случаев потерпевшие были наслышаны о мошенничествах, но, тем не менее, подверглись обману.



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