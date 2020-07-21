В Бурятии бетоносмеситель протаранил микроавтобус

Водитель грузовика на перекрестке пошел на обгон
ДТП произошло днем 20 июля на автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» в километре от села Сосновый Бор. 27-летний водитель бетоносмесителя на регулируемом перекрестке пошел на обгон и врезался в микроавтобус «Хендэ Грэйс», который поворачивал налево.
В результате аварии 42-летний водитель «Хендэ» получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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