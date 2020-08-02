Житель Бурятии утонул во время рыбалки

Тело мужчины ищут уже сутки





Накануне, 1 августа, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали из поселка Кырен в посёлок Зун-Мурино Тункинского района. Там, на реке Зун-Мурино, утонул 66-летний рыбак.





"Спасателями БРПСС обследовано 8 кв.км.реки и берега в районе предполагаемого утопления. Сегодня поисковые работы продолжаются", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.





Напомним, пять дней искали тело рыбака на озере Гусином. Лодка с тремя рыбаками перевернулась 25 июля. Мужчины были без спасательных жилетов. Одного из них спасли очевидцы. Второй оказался под лодкой и, когда она начала тонуть, ушел на дно вместе с ней. В ходе водолазных работ спасатели обнаружили затонувшую лодку и подняли тело погибшего. Обнаружить тело третьего рыбака сразу не удалось.





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