В Бурятии без вести пропал работник фермы

Андрей Обухов исчез 18 июля





Днем 26 июля в полицию поступило заявление от 39-летнего жителя с. Кырен о том, что 18 июля с фермы, расположенной в 2 километрах от с. Монды ушел работник – 35-летний Обухов Андрей Николаевич. Мужчина ушел вечером в неизвестном направлении и до настоящего момента его местонахождение не известно.



Приметы: европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые.







При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-908-591-08-49, 8-301-47-41-5-32 или 102 (112).





Фото: МВД по РБ, "Номер один"

