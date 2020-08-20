Подозреваемый в ранении уроженца поселка Россошино дал признательные показания

Охранник сообщил, что выстрелил случайно





Как выяснилось, 9 августа сотрудник частной охранной организации «Булаг», вооруженный гладкоствольным ружьем «Сайга», в ходе несения дежурства по охране карьера на лицензионном участке, принадлежащем местной религиозной организации, обнаружил группу лиц, которые занимались хищением с карьера.Охранник крикнул: «Стой! Стрелять буду!». Но неустановленные лица не подчинились его требованиям. В ходе преследования охранник упал и случайно нажал на спусковой крючок. В результате произошел выстрел и был ранен один из убегавших.Источник также сообщил, что в 2018 году в ходе проверки лицензионно-разрешительных органов выяснилось, что работники ЧОО «Булаг» не прошли периодическую проверку на пригодность к действиям, связанным с применением оружия или специальных средств. Также у них отсутствовали медицинские заключения.Напомним, 9 августа в фельдшерский пункт села Россошино Баунтовского района Бурятии из местности Увал, что находится в 140 км от села, на лодке был доставлен мужчина с огнестрельным ранением в области поясницы. Фельдшеру он пояснил, что ранение получил случайно, то есть произошел самострел.Двоюродный брат потерпевшего, который был с ним в тайге во время происшествия, рассказал правоохранителям, что они были на карьере «Хайта», территория которого не огорожена. Мужчины разошлись по разным сторонам карьера. Через какое-то время он услышал выстрелы и спрятался в лесу. По словам двоюродного брата, родственник сам нашел его, уже будучи раненым, предположительно, картечью или дробью. Вместе они пошли искать помощь и вышли на охрану карьера. Охранники оказали раненому первую помощь и подвезли их на «Урале» до устья реки Хайты.Родственник потерпевшего сообщил полиции, что один из охранников карьера в беседе допустил возможность случайного ранения брата со своей стороны. По данному факту было возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый. Потерпевший сейчас находится в больнице Улан-Удэ.Фото: «Номер один»