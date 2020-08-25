В Бурятии глава района, раздавший бизнесменам озера у Байкала, избежал наказания

Суд прекратил уголовное преследование Игоря Пухарева
Северобайкальский городской суд прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении главы Северобайкальского района Игоря Пухарева, обвиняемого в халатности. Причина – истечение сроков давности уголовного преследования.
Озеро на продажу
Первый эпизод связан с передачей озера Личимо и его береговой полосы. Она произошла еще в 2011 году, когда администрация Северо-Байкальского района бесплатно предоставила озеро под видом земельного участка для сельскохозяйственной деятельности бизнесмену Василию Черкашину из Северобайкальска. Длина озера составляет километр, ширина - 600 метров. Оно расположено в 4,5 км от Байкала, ранее использовалось для промышленного рыбоводства.
Когда делом заинтересовалась прокуратура, бизнесмен попытался продать озеро с уже построенной на нем базой отдыха за 32, 8 млн. рублей, разместив объявление на одном из популярных сайтов.
Схожая история произошла и в 2012 году, когда администрация района по договору купли-продажи незаконно передала предпринимателю и по совместительству депутату горсовета Северобайкальска Сергею Беляеву под строительство турбазы земельный участок вместе с озером Щаповское в местности губа «Большая коса», находящийся в федеральной собственности (земли государственного лесного фонда). При этом участок находился в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в прибрежной защитной полосе озера Байкал. Бизнесмен построил там два коттеджа, юрту-столовую, баню и туалет и.
За возврат федеральных земель государству надзорному ведомству пришлось судиться. Суды встали на сторону прокуратуры, признав все сделки по передаче участков незаконными. Одновременно с этим в отношении главы района Игоря Пухарева возбудили уголовные дела. Правоохранители усмотрели в действиях чиновников признаки халатности. Однако затем с делом начали происходить странные вещи.
Большая загруженность и большое доверие
1 ноября 2019 года дело поступило в суд. При этом старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Пухарева и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В обоснование ходатайства следователь указал, что преступления, в совершении которых обвинялся глава, относятся к категории небольшой тяжести. Ранее он не судим и к уголовной ответственности не привлекался. После предъявления обвинения активно способствовал расследованию преступления, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, Игорь Пухарев загладил причиненный его преступными действиями вред охраняемым законом интересам общества и государства.
Сам чиновник против прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию не возражал. Он пояснил суду, что в свое время «вследствие большой загруженности, недостаточного опыта и большого доверия к специалистам совершил федеральное правонарушение». Отметив, что «при оформлении документов земельные участки в документах, т.е. озера, обозначены не были, были допущены ошибки кадастровых инженеров и кадастровой палаты при регистрации документов», он все-таки признал, что виновен в совершении данных преступлений.
Однако судья оснований для прекращения уголовного дела не нашла. Она отметила, что в материалах нет сведений о том, что Игорь Пухарев предпринимал действия, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба. Дело вернули в Следственный комитет.
27 июля 2020 года дело вновь поступило на рассмотрение в Северобайкальский городской суд. Уже на первом предварительном слушании, состоявшемся 18 августа, судья прекратил его рассмотрение. Причина - истечение сроков давности уголовного преследования. Таким образом, в итоге за манипуляции с федеральной землей Игорь Пухарев не только не получил срок, но и избежал даже штрафа.
Напомним, «единоросс» Игорь Пухарев возглавил Северобайкальский район в 2008 году. В 2013 году он вновь выиграл выборы, а в 2018-м, когда прямые выборы в районе отменили, - был назначен на пост главы решением местного райсовета.
Фото: russianstock.ru
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