Арестованная главврач больницы Улан-Удэ не жалуется на условия содержания

Наталью Бухольцеву посетила уполномоченный по правам человека





Сегодня уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в плановом порядке проверила условия содержания задержанных в ИВС Улан-Удэ. Как оказалось, в изоляторе в этот момент еще находилась бывший первый заместитель министра здравоохранения Бурятии, а ныне главврач городской больницы №4 Улан-Удэ Наталья Бухольцева. Напомним, ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По ходатайству следствия суд заключил ее под стражу. В ближайшее время Наталью Бухольцеву переведут из ИВС в СИЗО.

«Посетила Бухольцеву Н.А, заведующую поликлиники №4. Жалоб от Натальи Андреевны не поступило, находится в двухместной камере с другой женщиной», сообщила уполномоченный.







Как ранее сообщал «Номер один», меру пресечения в виде содержания под стражей для Натальи Бухольцевой многие сочли слишком суровой

Фото: Юлии Жамбаловой