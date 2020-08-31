Задымление Улан-Удэ может быть связано с пожаром на мусорном полигоне

Мэр города уже распорядился решить вопрос с дымом в течение суток





Мусорный полигон возле села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района продолжает дымить. Напомним, 29 августа там загорелся мусор . За два дня пожарным и работникам полигона удалось ликвидировать открытый огонь, но мусор продолжает тлеть.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, мэр Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства в течение суток ликвидировать задымление.Возможно, именно с происшествием на мусорном полигоне связано задымление столицы Бурятии, которое горожане почувствовали сегодня с утра. Ранее в Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что дым не связан с лесными пожарами, их на территории республики в настоящее время нет.Фото: мэрия Улан-Удэ