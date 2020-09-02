В Бурятии кандидата от «Единой России» заподозрили в жестоком избиении конюха

Сам пострадавший говорит, что упал с лошади





14 августа в полицию Джидинского района поступило анонимное сообщение о том, что 12 августа в селе Желтура произошла драка. Пострадавший попал в больницу.

В результате у мужчины сломаны несколько ребер, со временем развился пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, что приводит к частичному или полному коллапсу легкого, может развиваться в результате травм. – Прим. ред.), он проходил длительное лечение в больнице.- Пострадавший пояснил, что травму получил, упав с лошади 12 августа. Очевидец событий также подтвердил версию мужчины. Факт, изложенный в анонимном сообщении, не нашел своего подтверждения, - сообщают в пресс-службе МВД Бурятии.Казалось бы, что тут такого? Обычный ложный донос, и сам пострадавший уверяет, что ни к кому не имеет претензий. Но в самом Джидинском районе эту историю по сей день бурно обсуждают. Тем более что в местном паблике «Аноним Джида», а также в других соцсетях и группах вайбера появилась совершенно иная версия произошедшего.- Кандидат от «Единой России», выигравший праймериз в районный Совет депутатов, жестоко избил 50-летнего конюха. Возомнил себя барином и избил своего холопа? Зачем было его так жестоко калечить? Сейчас эту историю Александр Бадмаев (фамилия и имя изменены. – Прим. ред.) всячески пытается замять. Конюх Алексей (имя изменено) не стал писать заявление в полицию, пояснив, что получил эти увечья при падении с лошади. Полиция боится арестовывать кандидата от «Единой России», так как он ставленник нынешнего главы Джидинского района. Бадмаев подключает все связи, запугивает родственников конюха, - пишут в пабликах возмущенные сельчане.Нам удалось связаться с матерью пострадавшего Галиной Ильиничной. По ее словам, сын действительно рассказал ей, что его избил Александр Бадмаев. Как рассказывает мама пострадавшего, причиной драки стало то, что сын не вышел вовремя на работу, а запил с друзьями. В это время кто-то другой катался на одном из коней Бадмаева. Как рассказывают сельчане, разъяренный хозяин фермы сначала стащил с коня и избил наездника, а потом принялся и за прогулявшего работу Алексея.- 13 августа утром сын пришел ко мне еле живой. «Можно, - говорит, - мама, я у тебя полежу». А мне нужно было ехать в Петропавловку анализы сдавать, я уехала. Возвращаюсь – еще лежит. Потом ушел домой, - вспоминает Галина Ильинична.На следующий день сын пожаловался, что ему совсем плохо. Мать принесла обезболивающие таблетки и срочно повезла его в Петропавловскую ЦРБ. Снимки рентгена показали, что у Алексея сломаны ребра.- Написано, что у него сломаны ребра, есть затемнение в легких. Сын задыхался, не мог дышать. То ли в легкое вошел осколок от ребра, то ли что, я не поняла. Потом нас всех полиция расспрашивала. Леша сказал, что упал с коня. И нас просил так говорить. Потому что ему детей кормить нечем и коров. Он только потому и работал на той ферме, что ему потом привозили муку, сено. 10 тысяч зарплаты тот ему платит. Где у нас в Желтуре еще найдешь работу? – разъясняет Галина.Как она вспоминает, недавний случай с дракой не был единственным.- В тот раз тоже было такое - сын рассказывал, что Бадмаев его и до этого пнул. Леша поворачивается, говорит, мол, а что ты меня пинаешь? А тот его тогда ударил еще и по лицу. Когда приехал домой, у него по скуле кровь бежала, рана открытая была, футболка вся в крови. Говорит: «Я больше не поеду к нему». Но Бадмаев потом к нему приехал, извинился, позвал на работу. А куда деться? Кормить детей то надо, на ту же муку зарабатывать. Где здесь еще заработаешь? – разводит руками жительница Желтуры.Галина Ильинична понимает молчание сына и его отказ писать заявление в полицию – у Алексея шестеро детей, и ему ссориться с работодателем невыгодно. С другой стороны, ее материнское сердце разрывается на части.- Он десять дней пролежал, ему трубку вставляли, жидкость откачивали. До сих пор чувствует себя неважно. Выздоровеет ли до конца? А случилось бы еще страшнее что? Ко мне приезжала жена Бадмаева. Говорит мне: «Вы скажите, что Леша с коня упал». Мой ребенок только-только поступил на службу по контракту. Вы ему всю дорогу перекроете». А я говорю: «А вы моего сына чуть не убили. А если бы вашего ребенка кто ударил?». А она молчит, - возмущается мать пострадавшего.По словам жительницы Желтуры, не только Алексей, но и другие жители села, включая очевидцев драки, молчат, потому что боятся Бадмаева. Зная его крутой нрав, а также о знакомстве с «блатными» - отсидевшими не один срок мужиками, тоже работавшими на его ферме.Мы связались с самим предполагаемым участником конфликта Александром Бадмаевым. Он уверяет, что не имеет никакого отношения к драке, мол, все дело в политических дрязгах.- Что я могу сказать. Это очередная предвыборная борьба, я же выдвигаюсь на депутата. Выиграл праймериз на выборы в районный Совет. Я думаю, это конкуренты. Там много грязи вылито вообще. Комментировать не могу конкретно, но, думаю, из-за этого. Никакой драки не было. Там уже всех опросили. Он просто у меня работал. Ну как работает, помогает. Все нормально. Рукоприкладства не было никогда, - заявил будущий политик.Нам остается только догадываться о том, что же на самом деле произошло с конюхом в селе Желтура. Неужто и правда в Джидинском районе такая жесткая конкуренция и борьба за место депутата в районном Совете? И дошло до того, что некие завистники и конкуренты Бадмаева не поленились сочинить целый детективный сценарий про избиение? Или все-таки кто-то и что-то недоговаривает либо скрывает? Пока ключевые участники этой истории предпочитают молчать, и всю правду мы вряд ли узнаем.Ольга Лазарева, «Номер один»Фото: pixabay.com