В Бурятии врач-терапевт прописала больному слишком большую дозировку лекарства

Острое медикаментозное отравление привело к смерти пациента







Осенью 2019 года врач-терапевт Анна Доронина (имя, фамилия – изменены) приняла пациента, который пожаловался на боли в локтях, коленях, голеностопных суставах. Доронина установила диагноз, и выписала больному лекарственный препарат. Как выяснилось позднее, дозировка была превышена в разы. Пациент выполнял все рекомендации врача, в результате после лечения назначенным препаратом у мужчина развилось острое медикаментозное отравление, приведшее к смерти.



Действия подсудимой гр-ки Дорониной Еравнинским судом были квалифицированы по ч. 2. ст. 109 УК РФ, как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.



В ходе судебного заседания адвокат ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении врачу меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа с учетом её деятельного раскаяния. Суд уголовное дело в отношении Дорониной прекратил, освободил ее от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно правового характера в виде судебного штрафа в размере 80000 рублей.



При вынесении решения суд учел, что Анна Доронина ранее не судима, впервые совершила преступление небольшой тяжести. Свою вину она признала полностью, в содеянном раскаялась, загладила причиненный преступлением вред, то есть возместила моральный вред потерпевшим. Принесены извинения семье потерпевшего, извинения приняты, претензий у потерпевших не имеется, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.



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