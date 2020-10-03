Повышение уровня Байкала угрожает наводнениями в Бурятии

Кого затопит первым?



Так уж сложилось, что наша республика оказалась сильно зависима от Иркутского гидроузла. Но если раньше речь шла о падении уровня Байкала из-за режима работы этого самого узла, то теперь, наоборот, власти и общественность боятся его повышения. И это гораздо опаснее - ведь пропавшая вода из колодцев не сравнима с затопленными поселениями. Уровень Байкала, к слову, добрался до критической отметки. Что вызвало довольно жесткую реакцию у республиканских властей.



Сантиметр в день



На прошлой неделе в правительстве Бурятии состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС под руководством вице-премьера по вопросам безопасности Петра Мордовского. Основной темой обсуждения стал критический уровень озера Байкал.



Подробности об этом поведал министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев. По его словам, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 метра по тихоокеанской системе высот.



- Вода прибывает примерно на сантиметр в день. В связи с подъемом воды в озере на прибрежной территории Байкала уже видны негативные последствия, - говорил встревоженный министр.



О последствиях, к слову, рассказал на том же совещании директор Байкальского института природопользования, член-корреспондент РАН, доктор географических наук, профессор Ендон Гармаев. Повышение уровня, по его словам, может негативно отразиться и на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенги, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод.



- Более всего нас волнует верхний предел уровня Байкала. За последние 60 лет экосистема устоялась в этих границах, и поднимать их выше недопустимо. Безопасность населения и объектов экономики в нижнем бьефе Иркутского гидроузла, безусловно, важна и необходима. Но мы много раз писали и говорили, что пока нет паводков, властям города и Иркутской области нужно провести мероприятия по обеспечению сбросов воды в Ангару до 6000 кубометров в секунду, согласно ранее принятым нормам, без ущерба экономике и населению, - пояснил ученый.



Суть в том, что чем больше воды сбрасывает Иркутская ГЭС, тем ниже уровень Байкала и, соответственно, падает вероятность затопления прибрежных сел в Бурятии. Но при этом повышается уровень Ангары, что создает угрозу затопления населенных пунктов в Иркутской области. То есть перед иркутскими энергетиками выбор: топить либо своих, либо нас.



Впрочем, такие вопросы решают не только энергетики. Так, Минприроды Бурятии поручено подготовить обращение в межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС о рассмотрении на ближайшем заседании вопроса об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС.



Правда, совещание, посвященное обеспечению безаварийного пропуска через Иркутский гидроузел дождевого паводка в бассейне озера Байкал, уже состоялось 18 сентября. Где, в общем-то, обсуждали то же самое.



Там прозвучали цифры: уровень Иркутского водохранилища (+озеро Байкал) составляет на 21 сентября 457,08 метра. Действующее постановление правительства России позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 метра. То есть по закону запас еще есть.



Оба совещания, однако, никакой конкретики вопросу не добавили. И тогда власти Бурятии перешли на более высокий тон.



Под угрозой подтопления



Как заявил в конце прошлой недели глава Бурятии Алексей Цыденов, «дальнейшее повышение уровня Байкала недопустимо». Заявление прозвучало на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.



С учетом сложившегося положения правительство Бурятии намерено поддержать предложение Федерального агентства водных ресурсов по сохранению предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров и обеспечить работу Иркутской ГЭС таким образом, чтобы установленный уровень озера поддерживался постоянно, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Как отметил глава Бурятии, уровень воды озера находится на критической отметке в 457,09 метра (по состоянию на 25 сентября). В республике под угрозой затопления находятся семь населенных пунктов, расположенных на побережье Байкала. В дельте реки Селенги, служащей природным фильтром между Селенгой и Байкалом, полностью затоплена часть островов.



- Под угрозой подтопления находятся не дачные поселки, это пункты постоянного проживания. Вода подошла уже к участкам, дома пока не подтоплены. На севере Байкала начался размыв песчаной косы государственного биологического заказника «Ангарский сор». Этот заказник имеет площадь 130 квадратных километров, там поддерживается особый температурный режим, способствующий плодотворному нагулу молоди рыбы, в том числе омуля. Если коса исчезнет окончательно, то существенно поменяется микроклимат в заказнике, мальки не смогут выжить в холодных водах озера, самого заказника как такового тоже не станет. Опасность представляют также Баргузинский и Чивыркуйский заливы, которые могут сомкнуться между собой, имея разные температурные режимы. Это погубит обитающую там флору и фауну, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Глава МЧС России Евгений Зиничев в ответ заявил о необходимости проведения экстренного совещания на тему вопросов регулирования воды в озере Байкал.



- Считаю, что здесь нужно ставить не на проработку вопрос, а обсуждать его в экстренном порядке. Перед нами стоит настоящая дилемма: кого должно затопить первым - Бурятию или Иркутскую область. Ни того, ни другого мы допустить не должны. Обращаюсь к руководству Росводресурсов - в срочном порядке доработать вопрос по регулированию уровня Байкала и представить в ближайшее время, - подчеркнул Евгений Зиничев.



Временное перемирие



Впрочем, уже на этой неделе те самые Росводресурсы поспешили всех успокоить: уровень Байкала больше не растет. А значит, и увеличивать сбросы никто не будет. Об этом рассказал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.



- На Иркутской ГЭС нет, конечно (не планируется повышать объем сброса). Там, вы прекрасно знаете, повысился уровень Байкала на девять сантиметров, но он сейчас уже стабилизировался и третий день не растет. Ситуация на постоянном контроле, - сказал Кириллов журналистам.



По его словам, прежде всего, это связано с безопасностью жителей Иркутска.



- Установленный режим работы гидроузла – 2700 метров в секунду, и повышать его мы не планируем, поскольку не так давно были обильные осадки, в том числе в городской черте Иркутска... Поэтому, безусловно, для быстрого схода воды и чтобы… не приводить к затоплению город Иркутск увеличения сброса пока не планируется, - пояснил глава ведомства.



Кириллов добавил, что существующий уровень воды в Байкале продержится еще примерно три недели, а дальше он войдет в установленный диапазон.



Напомним, совсем недавно, когда Байкал страдал от маловодья, сбросы через Иркутский гидроузел без проблем наращивались в интересах энергетиков и поселений в нижнем бьефе Иркутского водохранилища. Тогда их водозаборы испытывали сложности в работе в условиях маловодья Ангары. А села на восточном побережье Байкала следили за тем, как из колодцев уходила вода. Кроме того, засыхали и загорались торфяники, которые после приходилось тушить даже зимой.



Таким образом, мелок Байкал или полноводен, он в очередной раз становится линией противоречий интересов двух байкальских регионов. Конечно, если верить заявлениям Дмитрия Кириллова, сейчас ситуация более-менее устаканилась. Но от повторения подобного никто не застрахован. И непонятно, в чью сторону весы качнутся в следующий раз.



Станислав Сергеев, «Номер один».