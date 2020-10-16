В Улан-Удэ будут судить хозяйку батута, где ребенок сломал позвоночник

Происшествие случилось из-за недосмотра оператора аттракциона
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей).
Как сообщили в пресс-службе следствия, в апреле 2019 года обвиняемая приобрела надувной батут «Дино Парк». Женщина разместила его на площадке возле торгового центра «Юбилейный» на улице Гагарина в Улан-Удэ и стала оказывать платные услуги в сфере отдыха и развлечения детей. При этом она не зарегистрировала аттракцион в инспекции Гостехнадзора Бурятии для проверки его безопасности.
Кроме того, в нарушение действующих норм обвиняемая в качестве оператора батута наняла несовершеннолетнюю девушку, не прошедшую специальную подготовку и аттестацию. До нее не доводились сведения о правилах поведения на батуте детей, о соблюдении ограничений по весу, возрасту и количеству клиентов, о необходимости сопровождения малолетних посетителей и другая важная информация по эксплуатации аттракциона.
«В связи с этим необученная девушка в должной мере не исполняла свои обязанности, связанные с обеспечением безопасности детей на аттракционе, что повлекло травмирование малолетнего ребенка. 19 мая 2019 года 6-летний мальчик во время игры внутри батута упал с высоты и получил повреждение позвоночника», сообщили в Следкоме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, сейчас в суде уже рассматривается схожее уголовное дело, связанное с громким происшествием на батуте возле «Дома торговли», случившееся 30 мая 2019 года. Тогда при порыве ветра установленные с нарушением крепления батута не выдержали нагрузки. Он опрокинулся, и находившиеся внутри шестеро детей выпали из него на асфальт. Двум малышам при падении причинены тяжкие телесные повреждения, остальным – повреждения средней степени тяжести и физическая боль. Также от удара падающим батутом пострадала находившаяся рядом мать одного из детей. По этому делу на скамье подсудимых оказался не только владелец батута, но и инспектор Гостехнадзора. Он при проверке батута не увидел нарушений и признал аттракцион исправным. После этого бизнесмену выдали документы, необходимые для начала его эксплуатации.
Фото: «Номер один»
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