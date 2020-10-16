В Улан-Удэ будут судить хозяйку батута, где ребенок сломал позвоночник

Происшествие случилось из-за недосмотра оператора аттракциона





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей).