В Улан-Удэ полицейские поймали воришку, укравшего банковскую карту

Преступника удалось найти с помощью камер в магазинах



Сотрудники уголовного розыска Железнодорожного района задержали подозреваемого в краже денежных средств. Им оказался 33-летний не работающий горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.



Следствием установлено, что злоумышленник со своим приятелем пришли в гости к знакомому мужчине и помогали ему в ремонте крыши дома. В процессе работы потерпевший вынул из кармана брюк портмоне, мешавшее ему работать, и положил во дворе дома на стройматериалы.



Этим и воспользовался злоумышленник: он не заметно вытащил банковскую карту из портмоне приятеля. Побыв еще немного у знакомого, злоумышленник поспешил удалиться. В этот же день он начал совершать покупки в магазинах с карты потерпевшего бесконтактным способом. За день он потратил 11 тысяч рублей.



Отметим, что раскрытию преступления способствовало наличие камер в торговых точках. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).



Ведется следствие.



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