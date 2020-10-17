В Кижингинском районе задержан «черный лесоруб»

20-летний парень спилил семь кубометров сосны незаконно

Сотрудниками отделения полиции Кижингинского района во время профилактического рейда в Кижингинском участковом лесничестве в четырех километрах от с. Новокижингинск выявлена незаконная рубка лесных насаждений.



Предварительно установлено, что 20-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Забайкальского края, работая вальщиком леса, спилил неклеймёные, непредназначенные для заготовки деревья, тем самым допустил переруб более семи кубометров сосны. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 69 тысяч рублей.



С места происшествия полицейскими изъяты бензопила и заготовленная древесина. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.



