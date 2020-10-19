В Бурятии пропавшего парня нашли мертвым

Предположительно, он добровольно ушел из жизни





В Бурятии найдено тело 18-летнего Евгения, который 5 октября ушел из дома бабушки, проживающей в поселке Загорушка в Прибайкальском районе.

Как сообщают в соцсетях, тело молодого человека нашли в лесу. Предположительно, парень добровольно ушел из жизни.



