В Бурятии пропавшего парня нашли мертвым

Предположительно, он добровольно ушел из жизни
В Бурятии найдено тело 18-летнего Евгения, который 5 октября ушел из дома бабушки, проживающей в поселке Загорушка в Прибайкальском районе.
Как сообщают в соцсетях, тело молодого человека нашли в лесу. Предположительно, парень добровольно ушел из жизни.
Напомним, парень помогал бабушке по хозяйству и внезапно ушел из ее дома в чем был - в рабочей одежде. С собой взял только телефон, а остальные вещи, в том числе часы и ключи от дома, оставил в доме у бабушки в чистой куртке.
Евгения Хейно искали родственники, друзья и волонтеры.
- Мы уже здесь все обошли, и в Старом Татаурово, и в Новом Татаурово, ездили и в Еловку, и в Ошурково, и в Сотниково - вдруг кто его видел. Заброшенные дома, лес - все облазили. Ни с кем дома он не ругался, никуда не собирался. Если бы хотел уйти, вещи бы собрал. В дацане мне сказали, что сын жив, его нужно искать на востоке, но где? Я уже не знаю, во что верить, - рассказывала мама Евгения.
Фото: «Номер один»
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