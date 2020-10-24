24.10.2020
В Улан-Удэ 19-летний таксист обворовал клиента

В Улан-Удэ 19-летний таксист обворовал клиента

Парень снял деньги с оставленного пьяным пассажиром телефона

16 октября в отдел полиции Железнодорожного района города поступило заявление от 58-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что ночью у него пропал сотовый телефон, с которого в дальнейшем с помощью мобильного банка кто-то похитил 7 000 рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по г. Улан-Удэ в результате проведенной работы установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний улан-удэнец.

Молодой человек подвозил нетрезвого заявителя к друзьям в поселок Восточный, однако,
 остался без оплаты своих услуг: пообещав взять у приятелей деньги и рассчитаться за поездку, пассажир покинул автомобиль и больше не вернулся.
Уже уезжая, водитель заметил в салоне автомашины телефон, оставленный недобропорядочным клиентом. Увидев в нем сообщения банковского сервиса, он проверил баланс и посредством мобильного банка перевел себе на счет семь тысяч рублей. От гаджета злоумышленник избавился.

Отметим, что в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за преступление, совершенное при похожих обстоятельствах в Иволгинском районе.

Подозреваемый имеет 9 классов образования. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.
Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Фото https://pixabay.com/ru/

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