В Кяхтинском районе произошло ДТП с пострадавшими

Автоледи не справилась с управлением – машина перевернулась



Сегодня в 10 утра произошло ДТП в 10 километрах от поселка Хоронхой (Кяхтинский район). 31-летняя автомобилистка, следуя на машине "Тойтота Премио" в сторону Кяхты, не справилась с управлением, в результате ее машина перевернулась.



В результате аварии 41-летняя пассажирка получила различные травмы, доставлена в больницу. Водитель не пострадала.



Сейчас УГИБДД проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Фото: "Номер один".

