29.10.2020
В Кяхтинском районе произошло ДТП с пострадавшими

В Кяхтинском районе произошло ДТП с пострадавшими

Автоледи не справилась с управлением – машина перевернулась

Сегодня в 10 утра произошло ДТП в 10 километрах от поселка Хоронхой (Кяхтинский район). 31-летняя автомобилистка, следуя на машине "Тойтота Премио" в сторону Кяхты, не справилась с управлением, в результате ее машина перевернулась. 

В результате аварии 41-летняя пассажирка получила различные травмы, доставлена в больницу. Водитель не пострадала. 

Сейчас УГИБДД проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Фото: "Номер один". 
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