Житель Кяхты убил своего приятеля за оскорбление

Мужчина погиб от одного удара столовым ножом



Преступление произошло в начале июня 2020 года. Два товарища распивали спиртные напитки на кухне. В ходе застолья завязалась словесная перепалка, потерпевший оскорбил друга грубой незензурной бранью, после чего приятель пришел в ярость.



Мужчина нанёс один смертельный удар столовым ножом, причинив тяжкий вред здоровью своему другу. От полученного проникающего ранения потерпевший скончался в районной больнице. Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ - умышленное причинение смерти другому человеку.



Преступнику назначено наказание в виде 9,3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор обжалован, в законную силу не вступил.



