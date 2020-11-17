В Улан-Удэ полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Когда автомобиль нарушителя заблокировали, мужчина попытался сбежать (видео)





Вчера в Улан-Удэ на ул. Ключевская водитель автомобиля «Субару» не подчинился требованию сотрудника ГИБДД об остановке и продолжил движение. Полицейские бросились в погоню.

Нарушителем оказался 26-летний мужчина. Внешние признаки указывали на то, что он пьян. Однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. В отношении нарушителя составлены административные протоколы, сообщили в ГИБДД Бурятии.











На улице Тулаева автомобиль нарушителя блокировал экипаж ДПС. Водитель бросил машину и попытался скрыться, однако был задержан инспектором.Фото и видео: ГИБДД Бурятии