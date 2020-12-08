В правительстве Бурятии подтвердили задержание зампреда

Дело связано с предыдущим местом работы Алексея Мишенина





В пресс-службе правительства Бурятии подтвердили обыски в кабинете зампреда правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина, а также задержание чиновника.

«Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с его работой на Новосибирском авиаремонтном заводе», сообщили в пресс-службе.Как сообщил источник «Номер один», задержание проводили силовики из Новосибирска. Туда же они намерены перевезти задержанного зампреда после завершения следственных действий в Улан-Удэ.Напомним, Алексей Мишенин родился в 1979 году. Окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода.В ноябре 2015 года Алексея Мишенина назначили на должность министра промышленности и торговли Бурятии. В начале декабря 2018 года он уволился по собственному желанию в связи с переходом на работу в госкорпорацию «Ростех». При этом он получит статус советника главы Бурятии на общественных началах. В марте 2019 года Алексей Мишенин вернулся в правительство Бурятии в должности зампреда по экономическому развитию.Фото: «Номер один»