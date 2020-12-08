Зампреда правительства Бурятии подозревают в особо крупной растрате

Сумма, которая фигурирует в деле, пока не называется





По информации от источника «Номер один» в силовых структурах, задержанному сегодня зампреду правительства Бурятии по экономическому развитию Алексею Мишенину инкриминируют ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Сумма, которая фигурирует в деле, пока не называется.