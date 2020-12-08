Зампреда правительства Бурятии подозревают в особо крупной растрате

Сумма, которая фигурирует в деле, пока не называется
По информации от источника «Номер один» в силовых структурах, задержанному сегодня зампреду правительства Бурятии по экономическому развитию Алексею Мишенину инкриминируют ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Сумма, которая фигурирует в деле, пока не называется.
Напомним, сегодня днем прибывшие из Новосибирска силовики провели обыск в кабинете зампреда, а затем задержали и самого чиновника. По информации источников, вскоре Алексея Мишенина этапируют в Новосибирск для продолжения следственных действий, поскольку дело связано с его прежней работой, когда он возглавлял Новосибирский авиаремонтный завод.
Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что обыски в кабинете зампреда и его задержание проводили сотрудники ФСБ.
Фото: «Номер один»
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