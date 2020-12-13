Житель Улан-Удэ получил ожоги, пытаясь потушить свой автомобиль

Автомобиль загорелся из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства



12 декабря на телефон пожарно-спасательной службы "101" поступило сообщение о пожаре в частном секторе по ул. Фадеева в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения горел автомобиль, находившийся в гараже цокольного этажа жилого дома. Хозяин транспортного средства пытался самостоятельно потушить пламя, в результате получил ожоги кисти руки и был госпитализирован в медучреждение.



"Личным составом пожарно-спасательных частей, в течение нескольких минут пожар был ликвидирован. На месте работали 10 человек Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, 4 единицы техники. В результате пожара автомобиль сгорел на площади 6 кв.м.", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Предварительной причиной пожара стало неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

