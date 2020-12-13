В Улан-Удэ водитель погиб в страшном ДТП

Мужчина не справился с управлением и врезался в электроопору
ДТП произошло в Улан-Удэ по дороге с Энергетика в субботу, 12 декабря. 57-летний водитель Тойоты, двигаясь в сторону Мокрова, не справился с управлением и врезался в электроопору. От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте.
В комментариях в соцсетях пользователи предполагают, что могло произойти с водителем. Кто-то уверен, что мужчина просто "гнал".
Другой пользователь утверждает, что у водителя оторвался тромб.
Фото: https://vk.com/dtp_03
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