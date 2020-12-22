В Улан-Удэ пьяные горожане украли уличную елку «для настроения»

Преступление быстро раскрыли благодаря камерам и футболке с фамилией (видео)

Похищенную елку полицейские изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.









18 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от руководителя одного из ССУЗов о краже. Женщина рассказала правоохранителям, что накануне вечером неизвестные похитили искусственную елку с территории. Ущерб составил более шести тысяч рублей.Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения. При просмотре они увидели, что один из злоумышленников одет в тапочки и спортивную футболку. Причем сзади на футболке была нанесена надпись с фамилией.Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Им оказался 21-летний парень, ранее судимый за угон и наркопреступление.Как выяснилось, двое приятелей распивали спиртное дома у друга. Когда алкоголь закончился, гости отправились за новой порцией в ближайший магазин. Разгоряченный алкоголем, один из молодых людей надел футболку хозяина дома, на которой была нанесена его фамилия – в прошлом он был игроком спортивной команды.По дороге злоумышленники увидели на территории учебного заведения елку и решили похитить ее. Вернувшись к другу, они подарили ему новогодний атрибут и продолжили распивать спиртное. Как молодые люди объяснили следователю, елку они похитили «для настроения».Фото и видео: МВД Бурятии