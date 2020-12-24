В Улан-Удэ маршрутчик превратил коллегу в инвалида

Водитель автобуса жестоко избил мужчину, обогнавшего его на маршруте





Конфликт между водителями маршруток произошел еще в конце 2017 года, и только сейчас, в декабре 2020-го, суд вынес по этому уголовному делу приговор. Но все по порядку. В тот день ранним утром Сухарев приехал на «конечку» своего маршрута, где к тому времени уже стояло несколько автобусов. Он подошел к первому из них, открыл двери кабины и спросил Цыренова, не он ли последний.

Вместо ответа тот начал предъявлять Сухареву претензии. Дескать, несколькими днями ранее, находясь на маршруте, он обогнал его на своем автобусе. Между водителями началась перепалка, во время которой Цыренов оскорбил Суханова, а он в ответ ударил обидчика кулаком в лицо. Не стерпев обиды, Цыренов выскочил из кабины и двумя ударами повалил Суханова на землю и стал пинать его по голове.Завидев драку, другие водители подбежали и разняли мужчин. По словам свидетелей, после перепалки поссорившиеся маршрутчики пожали друг другу руки и разошлись по своим машинам. Но, как оказалось позже, дело на том не закончилось. Через три часа избитый Сухарев почувствовал себя плохо и сошел с маршрута. Дома жена советовала ему вызвать скорую, но он отказался. Головные боли избитый водитель заглушал таблетками вплоть до 30 декабря, а потом у него стали подкашиваться ноги.Сухарев все-таки вызвал медиков, его сразу же госпитализировали и провели экстренную операцию. В общей сложности он перенес четыре операции, врачи спасли ему жизнь, но здоровье после перенесенной травмы оказалось подорвано. Мужчина стал инвалидом, его постоянно мучают головные боли. По словам жены, он был единственным кормильцем в семье, а теперь работать, как раньше, не может.Медикам Сухарев врал, что получил травму, упав с лестницы. Дело в том, что он пожалел Цыренова, ведь после его слов могло начаться расследование. Лишь в марте 2018 года, когда в дело вмешалась возмущенная жена Сухарева, полиция начала разбирательство по факту избиения.На суде Цыренов не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Данные им на следствии показания о том, что он не бил Сухарева, суд счел способом уйти от уголовной ответственности. Судья признала показания потерпевшего и свидетелей последовательными, они и легли в основу приговора. Несмотря на отсутствие судимостей, положительные характеристики и наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей, суд приговорил Цыренова к реальному сроку заключения.- Суд признал Цыренова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека и назначил ему наказание на срок два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны и обязал взыскать с Цыренова в пользу Сухарева 500 тыс. рублей и 70 тыс. рублей процессуальных издержек.Имена изменены, любые совпадения случайны.Фото: «Номер один»