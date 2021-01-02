Ушедший год в Бурятии стал рекордным по числу «уголовок» в отношении топ-чиновников

Аресты шли, невзирая на должности, статус и былые заслуги перед партией и правительством

Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: «Номер один»

2020 год был для жителей Бурятии весьма тяжелым. Непростым оказался и для чиновников и для депутатов, попавших в криминальные скандалы. Начался он быстрым стартом и динамичным поддержанием темпов привлечения к уголовной и административной ответственности все большего числа представителей власти. Причем аресты шли, невзирая на должности, статус и былые заслуги перед партией и правительством.Так, 5 января после смертельного ДТП в Прибайкальском районе главный «единоросс» региона Баир Жамбалов, человек, входивший в тройку самых влиятельных чиновников Бурятии, практически в одночасье свалился с олимпа. Напомним, что Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело о смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую на «Тойоте Лэнд Крузер Прадо». Которым, по версии следствия, мог управлять Баир Жамбалов, возвращаясь с рыбалки с озера Котокель в Улан-Удэ. Причем уже после ДТП политик сбежал с места происшествия.Несмотря на привлечение самых высокопоставленных чиновников, благодаря общественному резонансу сверху поступила команда на расследование, и Жамбалов потерял все партийные и государственные должности, кроме мандата депутата Народного Хурала.Не помогло и «чистосердечное» признание друга Жамбалова, бизнесмена-дорожника Галуста Пилосяна, который вдруг захотел взять всю вину на себя. Но в ходе следствия эта версия не подтвердилась, выяснилось, что позиция Пилосяна не стыкуется с данными других свидетелей и мобильного трафика, и обвинение предъявлено уже г-ну Жамбалову.Последний был взят под арест. Накануне нового года обвиняемый выпущен из-под домашнего ареста. Теперь до суда, который может состояться в начале следующего года, г-н Жамбалов снова может сгонять на рыбалку на Байкал. Вполне возможно, бывший чиновник вообще может выйти сухим из воды - об этом, в частности, сообщила пострадавшая сторона.- Как мне кажется, дело в моем социальном положении в обществе, ведь я - крестьянин, проживающий или, можно сказать, выживающий в глухой деревне, - говорит отец погибшей девушки Максим Бурчевский. - А с другой стороны обвиняется не последний человек - один из руководителей республики в прошлом. Имеющий положение в обществе, связи и деньги. При таком раскладе добиться справедливости очень сложно.Можно согласиться, что принцип неотвратимости наказания в данном случае может дать сбой.Еще один известный политик, лидер БРО «Справедливая Россия», депутат Хурала Иринчей Матханов также пошел по автомобильной дорожке своего парламентского коллеги, пусть и без тяжких последствий. Матханов попал в «дорожный» скандал, связанный с нетрезвым вождением и лишением его водительских прав.Правда, информация о похождениях «справоросса» (в ноябре 2019 года) была спрятана настолько глубоко, что обществу об этом стало известно совершенно случайно лишь спустя год. Когда депутат на ноябрьской сессии регионального парламента потребовал отставки спикера Хурала Владимира Павлова. Последний, в свою очередь, в долгу не остался и предложил Матханову добровольно сдать мандат, поскольку последний подает плохой пример избирателям, употребляя за рулем. Причем уже на следующий день после сессии Иринчея Матханова снова задержали как лишенца за рулем его «Лексуса».Думается, что когда клан Матхановых «рулил» «Байкалфармом», а братья принимали законы в Госдуме, открывая ногой дверь в самые высокие кабинеты, вопрос по такому пустяку, как водительские права они бы решили по одному звонку. Однако после того, как Матхановы несколько лет назад потеряли былое влияние на политические процессы в регионе, обычный судья лишил депутата водительских прав. А затем Иринчея Матханова как простого смертного чуть ли не посадили под арест за вождение без водительского удостоверения.Тем самым политические перспективы депутата фактически обнулила нетрезвая езда, поскольку предстоящие выборы в Госдуму в 2021 году, в которых он намеревался участвовать от «СР», при таком бэкграунде Иринчею Матханову уже не выиграть. Алкоголь и политика больше не совместимы.Уголовное преследование коснулось и трех высокопоставленных чиновников Бурятии, правда, в разной степени. Вначале в августе арестована Наталья Бухольцева, бывший первый замминистра здравоохранения Бурятии, к моменту задержания - главврач городской больницы № 4. Однако подозревается она по делу, связанному с ее работой на посту еще главного врача улан-удэнской поликлиники №6. Где якобы причинила ущерб в 47,5 млн рублей. Правда, недавно Наталья Бухольцева отправлена из СИЗО под домашний арест после многочисленных ходатайств общественных деятелей, многие из которых не верят в ее виновность.Сама Наталья Бухольцева в одном из интервью «Номеру один» категорически отрицала все обвинения и приводила убедительные доводы в свою защиту.А в середине ноября московские оперативники пришли в дом к зампреду правительства РБ Петру Мордовскому. В ходе обыска у чиновника искали материалы, проливающие свет на расследование двойного убийства в Клюквенной пади Кабанского района в далеком 2002 году. В частности, отрабатывалась версия, что Мордовской, в тот период бывший одним из руководителей МВД по РБ, мог якобы тормозить ход расследования. Однако данные факты, скорее всего, не подтвердились, по крайней мере, московские визитеры какого-либо криминала в доме чиновника не обнаружили.Под занавес года, в декабре, арестован заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин. Прилетевшие из Новосибирска сотрудники ФСБ провели обыск в кабинете зампреда и задержали его. На следующий день на самолете чиновник был конвоирован в Новосибирск.Следствие инкриминирует г-ну Мишенину присвоение или растрату в особо крупном размере. Речь идет о действиях последнего по прежнему месту работы - на посту гендиректора Новосибирского авиаремонтного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России».Мишенин якобы мухлевал с деньгами, выделенными на контракт по изготовлению технической документации по ремонту вертолетов. При его выполнении, считает следствие, украли около 65 млн рублей.Алексей Мишенин, по имеющейся информации, «пошел на сотрудничество», и ему смягчили условия, переведя его под домашний арест. Пока место зампреда по экономике вакантно, и, по мнению одних чиновников, экономика Бурятии в связи с его арестом понесла тяжелую утрату. Другие же говорят, что экономический блок исчезновения правительственного куратора даже и не заметит.В любом случае число скандалов с представителями власти в регионе в 2020 году было беспрецедентным. Однако рост криминальных скандалов с чиновниками не настолько понизил лояльность к властям, насколько это произошло вследствие резкого ухудшения финансового положения жителей Бурятии, убеждены эксперты.- За этот год действительно рейтинги региональной власти у населения снизились, но это связано больше с резким падением доходов и увеличением безработицы, особенно у молодежи, которой по большому счету уже нечего терять, - считает член Общественной палаты РБ Борис Данилов. - А пандемия только обнажила эти тенденции и усилила их, ведь карантинные мероприятия разорили многие предприятия, особенно малого бизнеса.По словам эксперта, политические итоги года для Бурятии можно назвать «плачевными» и необходимо кардинально пересмотреть принципы работы госаппарата, его переобучение и усилить профилактику коррупционных проявлений. Также, по мнению члена Общественной палаты РБ, «необходимо что-то делать с растущим расслоением доходов у населения региона, высокой инфляцией, массовым переходом среднего класса в категорию бедных, что ведет к росту протестных настроений». И если ничего здесь не делать и пустить все на самотек, то Бурятия может столкнуться с тем, что в 2021 году социальная напряженность выйдет совершенно на новый уровень со всеми вытекающими отсюда последствиями.