В Улан-Удэ врачи спасли устроившую акт самосожжения пенсионерку

По предварительной информации, женщина решилась на это из-за семейных проблем



В столице Бурятии в районе станции Дивизионная госпитализировали пожилую женщину, устроившую акт самосожжения. По предварительной информации, пенсионерка 1936 года рождения (84 года) облилась бензином и подожгла себя.



Как сообщили источники «Номер один» в правоохранительных органах, причиной такого поступка стал конфликт с внуком.



Пострадавшую доставили в БСМП, где врачам удалось спасти ей жизнь. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии, ожог составляет 90% поверхности тела.



Также известно, что пенсионерка ранее неоднократно обращалась к врачам, которые подтверждают, что у женщины необратимые когнитивные изменения.



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