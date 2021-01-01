В Улан-Удэ ищут пропавшую девочку

13-летняя школьница ушла из дома 29 декабря





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 13-летнюю Анастасию Шемелину. Вечером 29 декабря она ушла из дома на улице Огуречной и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Заявление о пропаже подростка поступило от матери 31 декабря.

Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост 165 см.Была одета: пуховик, шапка и трико черного цвета, белые кроссовки.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (924) 756-77-30 или 102 (112).