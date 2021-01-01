В Бурятии школьник получил ожоги после запуска фейерверка

Инцидент случился из-за грубого нарушения техники безопасности





Новогодняя ночь в одном из районов Бурятии закончилась ожогами у ребёнка. Как стало известно «Номер один», в ходе запуска пиротехники («римской свечи») произошел перелом устройства, после чего случился взрыв. В результате происшествия школьник получил небольшие ожоги лица и предплечья, к счастью не опасные.

Инцидент попал на видео уличной камеры наблюдения. На нем видно, как взрослый мужчина поджигает фитиль свечи и, вместо того, чтобы воткнуть ее в снег и отойти, он подзывает своего ребёнка, и они вместе руками держат ее.







Свеча начинает выпускать вверх огненные заряды, после чего, возможно, из-за передавливания, взрывается у них в руках.







-Инструкции у нас, похоже, никто не читает, а зря. Там чётко написано: запуск фейерверков осуществляется на расстоянии не менее 25 метров! Причём детям запускать салюты запрещено, даже хлопушки и бенгальские огни, - прокомментировал ситуацию улан-удэнский эксперт в области пиротехнических шоу Олег Пронин. - В данном случае имело место грубое нарушение техники безопасности, в результате которого ребёнку могло оторвать пальцы или выжечь глаза.