Лже-следователя поймали на пути в Бурятию

Мужчина с пистолетом и фальшивым удостоверением пытался уехать в Северобайкальск



Транспортные полицейские задержали 38-летнего новосибирца в Красноярске. Мужчина пытался уехать в Северобайкальск, однако, работники железнодорожного вокзала не пустили его на поезд. Все потому, что пассажир был пьян. В последующем медицинское освидетельствование подтвердило у него среднюю степень опьянения.



Мужчина имел при себе огнестрельное оружие – полицейские обнаружили у него травматический пистолет с десятью патронами. Во время проверки документов правонарушитель предъявил удостоверение следователя регионального управления Следственного комитета по Новосибирской области.



Транспортные полицейские установили, что сотрудника с такими данными в правоохранительном ведомстве не существует. Задержанный в действительности является руководителем коммерческой организации в Новосибирске. Поддельный документ он приобрел в 2019 году через интернет за 30 тысяч рублей.







За приобретение, хранение и использование поддельного документа в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кроме того, лже-следователь привлечен к ответственности за административные правонарушения.



За появление в общественных местах в состоянии опьянения на него наложен административный штраф. Протокол о правонарушении по ч. 4.1 ст. 20.8 (Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения), направлен в суд.



Фото: Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, Транспортные полицейские задержали 38-летнего новосибирца в Красноярске. Мужчина пытался уехать в Северобайкальск, однако, работники железнодорожного вокзала не пустили его на поезд. Все потому, что пассажир был пьян. В последующем медицинское освидетельствование подтвердило у него среднюю степень опьянения.Мужчина имел при себе огнестрельное оружие – полицейские обнаружили у него травматический пистолет с десятью патронами. Во время проверки документов правонарушитель предъявил удостоверение следователя регионального управления Следственного комитета по Новосибирской области.Транспортные полицейские установили, что сотрудника с такими данными в правоохранительном ведомстве не существует. Задержанный в действительности является руководителем коммерческой организации в Новосибирске. Поддельный документ он приобрел в 2019 году через интернет за 30 тысяч рублей.За приобретение, хранение и использование поддельного документа в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кроме того, лже-следователь привлечен к ответственности за административные правонарушения.За появление в общественных местах в состоянии опьянения на него наложен административный штраф. Протокол о правонарушении по ч. 4.1 ст. 20.8 (Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения), направлен в суд.Фото: Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, https://pixabay.com/ru/