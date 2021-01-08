В Бурятии задержана группа похитителей 16 миллионов из «Росинкас»

Пятеро подельников особо не конспирировались и даже успели купить автомобиль в Иркутске



В ночь



Полиция завела уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», началось следствие и розыск предполагаемых преступников. Как нам стало известно, во время кражи собаки, охранявшие здание, не среагировали на воров. Стало ясно, что к похищению миллионов может быть причастен кто-то из работников или экс-сотрудников Управления.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрение полиции вызвал бывший сотрудник ведомства, который не так давно уволился из Управления. Позже выяснилось, что, еще будучи работником «Росинкас», он сделал слепки с ключей, чтобы легче пробраться к деньгам.



Сегодня стало известно, что сотрудники уголовного розыска МВД по РБ совместно с сотрудниками регионального УФСБ во взаимодействии с подразделением Росгвардии задержали пятерых жителей Улан-Удэ в возрасте от 25 до 28 лет.



- Операция по изобличению участников дерзкого преступления проводилась на территории Республики Бурятия и Иркутской области. В ходе проведенных обысковых мероприятий следователями изъята большая часть похищенного, а также несколько автомобилей, с использованием которых совершалось данное преступление, - сообщили в республиканском МВД.



Выяснилось, что похитители миллионов, уверенные, что их не найдут, не особо конспирировали свои действия и передвижения. Потеряв всякую осторожность, они начали тратить деньги почти сразу же. Например, как нам стало известно, они успели купить в Иркутске автомобиль.

По возвращении в Улан-Удэ подельников взяли.



Задержанным предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух обвиняемых - в виде домашнего ареста, сообщили в МВД по РБ.



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В ночь на 2 января в Бурятском республиканском управлении инкассации произошла кража. По нашей информации, пропало порядка 16 миллионов рублей.Полиция завела уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», началось следствие и розыск предполагаемых преступников. Как нам стало известно, во время кражи собаки, охранявшие здание, не среагировали на воров. Стало ясно, что к похищению миллионов может быть причастен кто-то из работников или экс-сотрудников Управления.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрение полиции вызвал бывший сотрудник ведомства, который не так давно уволился из Управления. Позже выяснилось, что, еще будучи работником «Росинкас», он сделал слепки с ключей, чтобы легче пробраться к деньгам.Сегодня стало известно, что сотрудники уголовного розыска МВД по РБ совместно с сотрудниками регионального УФСБ во взаимодействии с подразделением Росгвардии задержали пятерых жителей Улан-Удэ в возрасте от 25 до 28 лет.- Операция по изобличению участников дерзкого преступления проводилась на территории Республики Бурятия и Иркутской области. В ходе проведенных обысковых мероприятий следователями изъята большая часть похищенного, а также несколько автомобилей, с использованием которых совершалось данное преступление, - сообщили в республиканском МВД.Выяснилось, что похитители миллионов, уверенные, что их не найдут, не особо конспирировали свои действия и передвижения. Потеряв всякую осторожность, они начали тратить деньги почти сразу же. Например, как нам стало известно, они успели купить в Иркутске автомобиль.По возвращении в Улан-Удэ подельников взяли.Задержанным предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух обвиняемых - в виде домашнего ареста, сообщили в МВД по РБ.Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/