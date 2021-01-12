Глава Бурятии поручил разобраться в убийстве

Оценку ситуации в семье, где подросток зарезал отчима, даст Наталья Ганькина





Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уполномоченному по правам ребенка Наталье Ганькиной детально разобраться в трагическом убийстве в Баргузинском районе, фигурантом которого стал 14-летний подросток.

Напомним, подросток проживал в селе вместе с матерью, 58-летним отчимом и другими детьми. Вечером 7 января мужчина принялся распивать алкоголь. Ночью сожительница спрятала от него бутылку с остатками спиртного, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребенка. Через некоторое время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать сожительницу, требуя вернуть алкоголь. Находившийся рядом подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес ему удар в область задней поверхности грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подросток позвал соседа, который вызвал скорую и полицию.«По поручению главы Бурятии Наталья Ганькина должна совместно с правоохранительными органами рассмотреть риски, которым подвергалась мать и младенец, сам подросток. И объективно подойти к оценке действий подростка, защищавшего мать, с учетом всех обстоятельств», сообщил пресс-секретарь руководителя республики Алексей Фишев.Фото: «Номер один»